PATERNO': INCENDIO IN UN TERRAZZO

A cura di Redazione Redazione
26 marzo 2019 14:17
PATERNO': INCENDIO IN UN TERRAZZO -
AGGIORNAMENTO

Incendio su un terrazzo di via Rimini intorno alle ore 13.30.

Secondo le prime informazioni, a prendere fuoco sarebbe stato un barbecue

Le fiamme, si sono estese, anche al resto delle suppellettili sistemate sul terrazzo.

Non ci sono persone ferite né intossicate

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, con il supporto di un’autobotte proveniente dal Comando Provinciale di Catania

I pompieri stanno eseguendo un sopralluogo per accertare i danni all'immobile.

***FLASH***

Incendio pochi minuti fa in una terrazza , di un appartamento sito in via Rimini.

Sul posto allertati dai vicini, i vigili del fuoco di Paternò, in azione in questi minuti per domare le fiamme.

IN AGGIORNAMENTO

