PATERNO': INCENDIO IN UN TERRAZZO

AGGIORNAMENTO
Incendio su un terrazzo di via Rimini intorno alle ore 13.30.
Secondo le prime informazioni, a prendere fuoco sarebbe stato un barbecue
Le fiamme, si sono estese, anche al resto delle suppellettili sistemate sul terrazzo.
Non ci sono persone ferite né intossicate
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, con il supporto di un’autobotte proveniente dal Comando Provinciale di Catania
I pompieri stanno eseguendo un sopralluogo per accertare i danni all'immobile.
***FLASH***
Incendio pochi minuti fa in una terrazza , di un appartamento sito in via Rimini.
Sul posto allertati dai vicini, i vigili del fuoco di Paternò, in azione in questi minuti per domare le fiamme.
