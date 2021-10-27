PATERNÒ, INCENDIO IN UNA ABITAZIONE: IN SALVO UNA COPPIA DI ANZIANI
Le fiamme sono divampate molto probabilmente per via di un corto circuito, dando vita ad un incendio che i Vigili del Fuoco hanno domato.
La segnalazione alla sala operativa è arrivata intorno alle 12.45 di questa mattina, 27 Ottobre 2021 per un incendio in un appartamento in via Molise, zona Scala Vecchia.
Il fuoco aveva preso il largo all'interno dell’abitazione di due anziani, situata al piano terra, la coppia è stata messa in salvo da alcuni familiari.
Sul posto, la squadra operativa del distaccamento Vvf di Paternò che ha provveduto a spegnere immediatamente l’incendio, al fine di limitare i danni all'appartamento.
Sul posto un ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alle due persone leggermente intossicate e gli uomini della Polizia Municipale locale.