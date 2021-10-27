PATERNÒ, INCENDIO IN UNA ABITAZIONE: IN SALVO UNA COPPIA DI ANZIANI

Le fiamme sono divampate molto probabilmente per via di un corto circuito, dando vita ad un incendio che i Vigili del Fuoco hanno domato.La segnalazione alla sala operativa è arrivata intorno alle 12....

A cura di Redazione 27 ottobre 2021 20:56

Condividi