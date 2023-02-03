Paternó incendio in una abitazione, ustionato un uomo trasportato in elisoccorso

Un incendio in una abitazione si è verificato oggi pomeriggio dopo le 14 in una palazzina del quartiere Ardizzone. A prendere fuoco delle masserizie. Un 57enne, è rimasto ustionato alle mani e al volt...

Un incendio in una abitazione si è verificato oggi pomeriggio dopo le 14 in una palazzina del quartiere Ardizzone. A prendere fuoco delle masserizie.

Un 57enne, è rimasto ustionato alle mani e al volto nel tentativo di spegnere le fiamme.

Purtroppo per l'uomo, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato nel campo comunale e dopo le prime del caso è stato trasferito al centro ustioni. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Paternó, che hanno completato lo spegnimento e messo in sicurezza il luogo dell'incendio. Non ancora chiare le cause dell'incendio.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Paternò che hanno avviato le indagini per capire cosa sia accaduto.