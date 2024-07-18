95047

PATERNÒ. INCENDIO IN UN'ABITAZIONE ABBANDONATA: VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

Questa sera, un incendio è divampato in un'abitazione abbandonata situata nei pressi della SP229ii, la strada che collega Paternò con Santa Maria di Licodia. Le cause del rogo sono al momento sconosc...

A cura di Redazione Redazione
18 luglio 2024 23:05
PATERNÒ. INCENDIO IN UN'ABITAZIONE ABBANDONATA: VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE -
News
Condividi

Questa sera, un incendio è divampato in un'abitazione abbandonata situata nei pressi della SP229ii, la strada che collega Paternò con Santa Maria di Licodia.

Le cause del rogo sono al momento sconosciute e sono in corso accertamenti per determinarne l'origine.

Sul luogo dell'incendio stanno operando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, con il supporto di un'autobotte proveniente dalla centrale di Catania.

L'intervento dei pompieri è stato tempestivo e ha permesso di circoscrivere le fiamme, impedendo che si propagassero ulteriormente e mettessero a rischio le aree circostanti.

Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte nell'incidente, dato che l'edificio era disabitato.

Tuttavia, le operazioni di spegnimento continuano, con i Vigili del Fuoco impegnati a domare gli ultimi focolai e a mettere in sicurezza l'area.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047