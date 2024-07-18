PATERNÒ. INCENDIO IN UN'ABITAZIONE ABBANDONATA: VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

Questa sera, un incendio è divampato in un'abitazione abbandonata situata nei pressi della SP229ii, la strada che collega Paternò con Santa Maria di Licodia. Le cause del rogo sono al momento sconosc...

Questa sera, un incendio è divampato in un'abitazione abbandonata situata nei pressi della SP229ii, la strada che collega Paternò con Santa Maria di Licodia.

Le cause del rogo sono al momento sconosciute e sono in corso accertamenti per determinarne l'origine.

Sul luogo dell'incendio stanno operando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, con il supporto di un'autobotte proveniente dalla centrale di Catania.

L'intervento dei pompieri è stato tempestivo e ha permesso di circoscrivere le fiamme, impedendo che si propagassero ulteriormente e mettessero a rischio le aree circostanti.

Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte nell'incidente, dato che l'edificio era disabitato.

Tuttavia, le operazioni di spegnimento continuano, con i Vigili del Fuoco impegnati a domare gli ultimi focolai e a mettere in sicurezza l'area.