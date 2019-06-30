95047

PATERNÒ: INCENDIO IN VIA ROSOLINO PILO

30 giugno 2019 21:28
FLASH

Attimi di paura, per un incendio tutt'ora in corso in un abitazione in via Rosolino Pilo, zona Via Fiume.

Per cause ancora ignote, si è propagato un incendio in un abitazione al piano terra.

Sul posto prontamente intervenuti, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che stanno spegnendo le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Sul posto pure i Carabinieri

IN AGGIORNAMENTO

