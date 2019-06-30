PATERNÒ: INCENDIO IN VIA ROSOLINO PILO
FLASHAttimi di paura, per un incendio tutt'ora in corso in un abitazione in via Rosolino Pilo, zona Via Fiume.Per cause ancora ignote, si è propagato un incendio in un abitazione al piano terra.Sul po...
A cura di Redazione
30 giugno 2019 21:28
FLASH
Attimi di paura, per un incendio tutt'ora in corso in un abitazione in via Rosolino Pilo, zona Via Fiume.
Per cause ancora ignote, si è propagato un incendio in un abitazione al piano terra.
Sul posto prontamente intervenuti, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che stanno spegnendo le fiamme e mettere in sicurezza la zona.
Sul posto pure i Carabinieri
IN AGGIORNAMENTO