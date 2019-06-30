PATERNÒ: INCENDIO IN VIA ROSOLINO PILO, DUE FERITI
AGGIORNAMENTO
Due i feriti, un uomo rimasto ferito al volto ed una donna rimasta intossicata dai fumi e immediatamente soccorsi dal personale del 118 e trasferiti all'ospedale per ulteriore accertamenti.
Una tragedia sfiorata se si considera che le squadre dei vigili del fuoco arrivate nell’abitazione hanno trovato due bombole di gas la cui esplosione è stata evitata soltanto grazie al tempestivo intervento dei soccorsi.
Gianluca Ruffino
FLASH
Attimi di paura, per un incendio tutt'ora in corso in un abitazione in via Rosolino Pilo, zona Via Fiume.
Per cause ancora ignote, si è propagato un incendio in un abitazione al piano terra.
Sul posto prontamente intervenuti, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che stanno spegnendo le fiamme e mettere in sicurezza la zona.
Sul posto pure i Carabinieri
IN AGGIORNAMENTO