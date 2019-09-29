95047

PATERNÒ: INCENDIO NEI PRESSI DELL'OSPEDALE, A FUOCO STERPAGLIE

29 settembre 2019 12:31
Vigili del fuoco in azione nella mattinata di oggi, 29 settembre, a Paternò, per un incendio esploso alle spalle dell’ospedale Santissimo Salvatore, a un centinaio di metri dall'ingresso del pronto soccorso.

A prendere fuoco sono state alcune sterpaglie, nessun problema invece per le aree di degenza.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, al lavoro per domare l’incendio, spento in pochissimo tempo.

Si cercano ora le cause del rogo, ma non si esclude siano di natura accidentale.

