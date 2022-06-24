PATERNO': INCENDIO NEL CORTILE DI UN CONDOMINIO, TANTA PAURA, POCHI DANNI (PER FORTUNA)

Tanta paura nel pomeriggio di oggi, 24 Giugno 2022 in un condominio di PaternòUn incendio, per cause non note, è iniziato intorno alle 13:30, dai rifiuti e dalle sterpaglie che si trovano nel terreno...

Tanta paura nel pomeriggio di oggi, 24 Giugno 2022 in un condominio di Paternò

Un incendio, per cause non note, è iniziato intorno alle 13:30, dai rifiuti e dalle sterpaglie che si trovano nel terreno incolto alle spalle del Viale dei Platani, l'incendio complice il vento e l’alta temperatura si è propagato all'interno di un condominio, a bruciare una delle palme.

Sono stati proprio i condomini a spegnere il rogo, gettando acqua sulla pianta, fortunatamente il rogo non si è esteso.

Tanto spavento ma non si sono registrati feriti.

Le fiamme nella giornata di oggi hanno interessato altri punti della città, incendi di sterpaglie e rovi si sono verificati in zona Tre Fontane, Schettino ed a Giaconia in territorio di Belpasso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.