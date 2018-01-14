PATERNO': Incendio a piazza Idria la notte scorsa
PATERNO': Incendio a piazza Idria
A cura di Redazione
14 gennaio 2018 20:53
Fiamme e paura stanotte nei pressi di piazza Idria a Paternò.
Le fiamme sprigionate da un garage per un probabile corto circuito si sono divulgate rapidamente nella palazzina.
Il pronto intervento dei vigili del fuoco, ha evitato il peggio, mettendo in salvo igli occupanti dell abitazione.
La palazzina , a causa degli ingenti danni e stata dichiarata inagibile
