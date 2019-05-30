95047

PATERNÒ: INCIDENTE A LARGO DELLA ZAGARA

A cura di Redazione Redazione
30 maggio 2019 15:43
PATERNÒ: INCIDENTE A LARGO DELLA ZAGARA -
FLASH

Incidente si è verificato pochi minuti fa, intorno alle ore 15 in Largo della Zagaria con l'incrocio via Murano.

A scontrarsi due autovetture, una Dacia Sandero ed una Nissan Micra.

Non si conosce ancora la dinamica del sinistro.

Per fortuna non si registrano danni a persone.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.

IN AGGIORNAMENTO

