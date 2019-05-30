PATERNÒ: INCIDENTE A LARGO DELLA ZAGARA
A cura di Redazione
30 maggio 2019 15:43
FLASH
Incidente si è verificato pochi minuti fa, intorno alle ore 15 in Largo della Zagaria con l'incrocio via Murano.
A scontrarsi due autovetture, una Dacia Sandero ed una Nissan Micra.
Non si conosce ancora la dinamica del sinistro.
Per fortuna non si registrano danni a persone.
Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.
IN AGGIORNAMENTO