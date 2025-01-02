PATERNÒ. INCIDENTE A TRE FONTANE, GRAVE UOMO. ELISOCCORSO SUL POSTO

Questa mattina, 2 gennaio 2025, intorno alle ore 08:40, si è verificato un grave incidente sulla Strada Provinciale 58, in contrada Tre Fontane, a Paternò.Un uomo di 56 anni, residente a Paternò, è ri...

Questa mattina, 2 gennaio 2025, intorno alle ore 08:40, si è verificato un grave incidente sulla Strada Provinciale 58, in contrada Tre Fontane, a Paternò.

Un uomo di 56 anni, residente a Paternò, è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava con il proprio cavallo.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo è caduto violentemente a terra, riportando gravi ferite che hanno richiesto un intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che, valutata la gravità delle condizioni del ferito, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

L’elicottero è atterrato nelle campagne circostanti e, dopo aver fornito le prime cure, ha trasportato l’uomo in codice rosso al Pronto Soccorso del Policlinico "Cannizzaro" di Catania per accertamenti e ulteriori cure.

Per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza, il traffico sulla Strada Provinciale 58 è stato temporaneamente bloccato, causando disagi alla viabilità e rallentamenti per gli automobilisti in transito.

Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità

