PATERNÒ: INCIDENTE AL CORSO ITALIA
FLASHIncidente intorno alle ore 17.20 al Corso Italia, nei pressi della rotonda del supermercato.Per cause in via d'accertamento, molto probabilmente per una mancata precedenza un auto, una Renault Cl...
A cura di Redazione
15 novembre 2019 17:46
FLASH
Incidente intorno alle ore 17.20 al Corso Italia, nei pressi della rotonda del supermercato.
Per cause in via d'accertamento, molto probabilmente per una mancata precedenza un auto, una Renault Clio ed un tir si sono scontrati.
Secondo le primissime informazioni, non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone.
Traffico andato in tilt, con lunghe file.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO