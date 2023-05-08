PATERNÒ. INCIDENTE AL CORSO ITALIA
A cura di Redazione
08 maggio 2023 14:46
Un incidente per fortuna senza gravi conseguenze per le persone a Paternò si è verificato intorno alle ore 13.00 di oggi, 08 maggio 2023 al Corso Italia, nei pressi del supermercato.
Per cause in via d’accertamento, molto probabilmente per una mancata precedenza un auto, ed un tir si sono scontrati.
Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte nel sinsitro.
Traffico andato in tilt, con lunghe code che si sono registrate nel tratto interessato dal sinistro.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO