PATERNO': INCIDENTE AL CORSO ITALIA IERI POMERIGGIO

Incidente ieri pomeriggio intorno alle ore 17.40 al Corso Italia, nei pressi della rotonda del supermercato.Per cause in via d’accertamento, molto probabilmente per una mancata precedenza un auto, una...

Incidente ieri pomeriggio intorno alle ore 17.40 al Corso Italia, nei pressi della rotonda del supermercato.

Per cause in via d’accertamento, molto probabilmente per una mancata precedenza un auto, una Nissan Micra ed un tir si sono scontrati.

Fortunatamente non ci sono state feriti ma tanta paura per le persone che erano dentro l'auto che sono rimaste illesi .

Traffico andato in tilt, con lunghe file.