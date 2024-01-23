PATERNÒ INCIDENTE ALLA ROTONDA DEL CORSO ITALIA. SCONTRO TRA DUE AUTO

Nella serata di oggi, 23 gennaio 2024, si è verificato a Paternò. La collisione ha avuto luogo al Corso Italia, esattamente nella rotonda all'incrocio con il viale dei Platani.Due autovetture sono ent...

A cura di Redazione 23 gennaio 2024 20:45

Condividi