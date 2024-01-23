PATERNÒ INCIDENTE ALLA ROTONDA DEL CORSO ITALIA. SCONTRO TRA DUE AUTO
Nella serata di oggi, 23 gennaio 2024, si è verificato a Paternò. La collisione ha avuto luogo al Corso Italia, esattamente nella rotonda all'incrocio con il viale dei Platani.
Due autovetture sono entrate in collisione, ma al momento non sono note le circostanze esatte che hanno portato allo scontro violento tra i veicoli. Dettagli sulla dinamica dell'incidente rimangono ancora da stabilire.
Fortunatamente, non si segnalano feriti gravi tra coloro coinvolti nell'incidente. Sul luogo dell'evento sono intervenute prontamente le autorità competenti per effettuare i necessari rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.