PATERNO'. INCIDENTE ALLA ROTONDA DI VIA VITTORIO EMANUELE: NESSUNA GRAVE CONSEGUENZA PER LE PERSONE, MA TRAFFICO IN FORTE RALLENTAMENTO

Questa mattina, 03 Febbraio 2025 intorno alle 09.30, un incidente stradale si è verificato alla rotonda di Via Vittorio Emanuele.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura ha urtato con la parte anteriore un pullman, creando disagi nella zona.

Fortunatamente, l'incidente non ha avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma si stanno registrando forti rallentamenti nel traffico, al momento il tratto interessato continua a subire notevoli disagi.