PATERNO': INCIDENTE ALL'INCROCIO IN PIENO CENTRO

Scontro tra due autovetture nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 19.00, a Paternò.

L’impatto è avvenuto tra una Fiat 600 ed una Fiat all’incrocio sito tra via Vespucci e via Della Libertà , posto dove spesso, a causa dell'inosservanza dei segnali di precedenza, si sono verificati sinistri.

Per fortuna, nessuno degli occupanti ha riportato ferite, ma soltanto la paura per lo scontro avuto.