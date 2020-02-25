PATERNO': INCIDENTE AUTO PULLMAN AL CORSO ITALIA
A cura di Redazione
25 febbraio 2020 12:22
Lieve incidente, fortunatamente senza feriti, stamattina intorno alle 10,30 nel centrale Corso Italia a Paternò.
Ad impattare, per cause in via di accertamento, e forse per le auto in sosta che restringevano la carreggiata un bus della Circumetnea ed un'auto.
Fortunatamente non si segnala nessun ferito, ma soltanto disagi al traffico, con lunghe code che si sono formate nel tratto interessato dell'incidente, proprio a causa dello spazio ristretto.