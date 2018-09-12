95047

PATERNO': INCIDENTE AUTO-SCOOTER IN VIA GIOVANNI VERGA, RAGAZZO FERITO

12 settembre 2018 15:02
Brutto incidente quello avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 13, a Paternò , in Via Giovanni Verga.

Per cause ancora in fase di accertamento un’automobile ed uno scooter si sono scontrati.

Sul posto, è intervenuto un autoambulanza del 118 che ha trasferito il ragazzo all'ospedale per gli accertamenti

