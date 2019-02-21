95047

PATERNO': INCIDENTE AUTO TIR AL CORSO ITALIA

A cura di Redazione Redazione
21 febbraio 2019 18:10
***FLASH***

Incidente, è accaduto intorno alle ore 17,30 nei pressi della rotonda del supermercato.

Per cause in via d'accertamento dalla Polizia Municipale, si sono scontrati, per fortuna, senza particolari conseguenze per le persone,una bmw  e un tir.

Traffico al momento paralizzato con lunghe code

