PATERNO': INCIDENTE AUTONOMO ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO SANTA MARIA DI LICODIA
24 luglio 2018 16:37
Incidente stradale autonomo sulla ss284 all'altezza dello svincolo di Santa Maria di Licodia il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo, per ragioni ancora non chiare, ed è uscito fuori strada. Sul posto un'ambulanza.
Il mezzo, prima di arrestarsi, ha divelto un cartellone della segnaletica stradale.
Traffico in tilt e code
IN AGGIORNAMENTO