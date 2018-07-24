95047

PATERNO': INCIDENTE AUTONOMO ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO SANTA MARIA DI LICODIA

PATERNO': INCIDENTE AUTONOMO ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO SANTA MARIA DI LICODIA

A cura di Redazione Redazione
24 luglio 2018 16:37
PATERNO': INCIDENTE AUTONOMO ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO SANTA MARIA DI LICODIA -
News
Condividi

FLASH

Incidente stradale autonomo sulla ss284 all'altezza dello svincolo di Santa Maria di Licodia  il conducente di un furgone  ha perso il controllo del mezzo, per ragioni ancora non chiare, ed è uscito fuori strada. Sul posto un'ambulanza.

Il mezzo, prima di arrestarsi, ha divelto un cartellone della segnaletica stradale.

Traffico in tilt e code

IN AGGIORNAMENTO

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047