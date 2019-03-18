PATERNO’: INCIDENTE CON RIBALTAMENTO AI "4 CANTI"
A cura di Redazione
18 marzo 2019 06:30
Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, stanotte intorno alle 00 in Piazza Regina Margherita (4 canti)
Per cause in corso di accertamento il conducente di un furgone ha perso il controllo della stessa ribaltandosi su di un fianco in mezzo alla sede stradale
I danni al mezzi sono stati piuttosto ingeniti ma, per fortuna, gli occupanti delle auto non hanno riportato ferite
Sul posto i Carabinieri di Paternò