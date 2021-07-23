PATERNÒ: INCIDENTE IERI SERA IN VIA G.B. NICOLOSI

Un incidente stradale si è verificato ieri sera, 22 luglio 2021, intorno le ore 21 nella centralissima via G. B. Nicolosi.Nel sinistro sono stati coinvolti due mezzi, una Fiat Panda ed una vespa che...

Un incidente stradale si è verificato ieri sera, 22 luglio 2021, intorno le ore 21 nella centralissima via G. B. Nicolosi.

Nel sinistro sono stati coinvolti due mezzi, una Fiat Panda ed una vespa che per cause non note al momento hanno impattato.

Ad avere la peggio l'uomo, che si trovava alla guida del mezzo a due ruote che dopo l'urto, è caduto rovinosamente a terra.

Il malcapitato era cosciente, dolorante ad una gamba ed è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Paternò per le cure del caso,