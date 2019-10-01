PATERNO’: INCIDENTE, IMPATTO VIOLENTO IN VIA MONGIBELLO
Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito dopo il violento impatto tra una Fiat Panda ed una Ford Ecosport che si è verificato questa mattina intorno alle ore 12.00 in via Mongibello.
Dai rilievi che emergeranno avviate della Polizia Locale di Paternò potranno emergere eventuali responsabilità nel sinistro,l’ipotesi più accreditata è quella di uno scontro semifrontale.
Non sono state coinvolte altre vetture in seguito al tamponamento.
La circolazione sulla strada che da Paternò conduce a Ragalna ha subito rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.
Danneggiate gravemente entrambe le automobili, ma secondo le primissime informazioni, nessun grauma trauma fisico, per conducenti e occupanti delle vetture.