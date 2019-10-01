95047

PATERNO’: INCIDENTE, IMPATTO VIOLENTO IN VIA MONGIBELLO

01 ottobre 2019 19:30
Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito dopo il violento impatto tra una Fiat Panda ed una Ford Ecosport che si è verificato questa mattina intorno alle ore 12.00 in via Mongibello.

Dai rilievi che emergeranno avviate della Polizia Locale di Paternò potranno emergere eventuali responsabilità nel sinistro,l’ipotesi più accreditata è quella di uno scontro semifrontale.

Non sono state coinvolte altre vetture in seguito al tamponamento.

La circolazione sulla strada che da Paternò conduce a Ragalna ha subito rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.

Danneggiate gravemente entrambe le automobili, ma secondo le primissime informazioni, nessun grauma trauma fisico, per conducenti e occupanti delle vetture.

 

