PATERNÒ: INCIDENTE IN CONTRADA GIANFERRANTE, FERITA UNA DONNA 

A cura di Redazione Redazione
30 gennaio 2023 21:04
Incidente stradale intorno alle ore 15.30 di oggi 30 Gennaio 2023 a Paternò.

Il sinistro si è verificato sulla sp137 in Contrada Gianferrante.

La conducente di una Fiat Panda, del servizio postale , per cause in via d’accertamento, probabilmente per un guasto alla macchina, ha perso il controllo del mezzo, sbattendo violentemente, ed a causa del violento urto, sono esplosi anche gli airbag.

Sul posto si è ritenuto necessario l'intervento dei sanitari del 118 per dare le prime cure alla malcapitata.

Non si conosco, ancora, le sue condizioni di salute

IN AGGIORNAMENTO

