PATERNÒ: INCIDENTE IN CONTRADA GIANFERRANTE, FERITA UNA DONNA
Incidente stradale intorno alle ore 15.30 di oggi 30 Gennaio 2023 a Paternò.
Il sinistro si è verificato sulla sp137 in Contrada Gianferrante.
La conducente di una Fiat Panda, del servizio postale , per cause in via d’accertamento, probabilmente per un guasto alla macchina, ha perso il controllo del mezzo, sbattendo violentemente, ed a causa del violento urto, sono esplosi anche gli airbag.
Sul posto si è ritenuto necessario l'intervento dei sanitari del 118 per dare le prime cure alla malcapitata.
Non si conosco, ancora, le sue condizioni di salute
IN AGGIORNAMENTO