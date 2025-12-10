Paternò, incidente in via Alcide De Gasperi: scooter finisce sotto un’auto

AGGIORNAMENTO ORE 21Emergono ulteriori dettagli sull’incidente avvenuto in serata in via Alcide De Gasperi, a Paternò, dove uno scooter è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto, finendo sotto il...

AGGIORNAMENTO ORE 21

Emergono ulteriori dettagli sull’incidente avvenuto in serata in via Alcide De Gasperi, a Paternò, dove uno scooter è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto, finendo sotto il veicolo.

Secondo le prime informazioni, l’auto stava effettuando una manovra per entrare all’interno di un condominio quando è avvenuto l’impatto.

A rimanere feriti sono stati due giovani che viaggiavano a bordo dello scooter. Entrambi, dopo le prime cure prestate sul posto, sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118 per gli accertamenti e le cure del caso.

Al momento in cui scriviamo non risulta la presenza delle forze dell’ordine sul posto, mentre restano in corso le verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.

