PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA CIRCUMVALLAZIONE, UN FERITO
Incidente questa mattina, intorno le ore 11.00 in via Circumvallazione, nei pressi con l' incrocio con la via Vespucci.Il sinistro si è verificato tra un'autovettura, una Lancia, che stava per uscire...
A cura di Redazione
09 dicembre 2019 11:58
Incidente questa mattina, intorno le ore 11.00 in via Circumvallazione, nei pressi con l' incrocio con la via Vespucci.
Il sinistro si è verificato tra un'autovettura, una Lancia, che stava per uscire da un parcheggio privato ed uno scooter con a bordo un ragazzo che in quell'attimo si trovava a passare.
Con l'urto, il ragazzo sulle due ruote, perde equilibrio e cade a terra.
Sul posto un ambulanza del 118 che ha immediatamente soccorso il mal capitato trasportandolo in Ospedale per le necessarie cure.
PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA CIRCUMVALLAZIONE, UN FERITO