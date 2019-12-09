95047

PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA CIRCUMVALLAZIONE, UN FERITO

A cura di Redazione Redazione
09 dicembre 2019 11:58
Incidente questa mattina, intorno le ore 11.00 in via Circumvallazione, nei pressi con l' incrocio con la via Vespucci.

Il sinistro si è verificato tra un'autovettura, una Lancia, che stava per uscire da un parcheggio privato ed uno scooter con a bordo un ragazzo che in quell'attimo si trovava a passare.

Con l'urto, il ragazzo sulle due ruote, perde equilibrio e cade a terra.

Sul posto un ambulanza del 118 che ha immediatamente soccorso il mal capitato trasportandolo in Ospedale per le necessarie cure.

