PATERNO’: INCIDENTE IN VIA ESTONIA, UN FERITO

FLASH

Un giovane è stato portato in ospedale a Catania.

A seguito di un incidente avvenuto poco prima delle 16 in via Estonia a Paternò. Per cause sconosciute si sono scontrate una Renault Scenic, contro una Fiat 500 che era in sosta e uno scooter che transitava.

Ad avere la peggio il guidatore dello scooter, che per fortuna aveva il casco, ma che è rimasto ferito, tanto da essere soccorso da un’ambulanza del 118, e trasportato a Catania per sicurezza.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia municipale, che ha eseguito i rilievi dell’incidente.