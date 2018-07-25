PATERNO': INCIDENTE IN VIA FIUME TRA AUTO E SCOOTER, UN FERITO
PATERNO': INCIDENTE IN VIA FIUME TRA AUTO E SCOOTER, UN FERITO
A cura di Redazione
25 luglio 2018 22:48
Incidente questa sera intorno alle ore 22, tra la via Goffredo Mameli e la via Fiume
Per cause sconosciute si sono scontrati un auto ed uno scooter
Ad avere la.peggio la ragazza che era sopra lo scooter, che è dovuta ricorrere alla cure dei sanitari, anche se le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni.
Sul posto autoambulanza del 118
