PATERNO': INCIDENTE IN VIA GIOVANNI VERGA

Incidente pochi minuti fa oggi, 07 Luglio 2022 a Paternò.

Per cause al momento non note si è verificato uno scontro frontale in via Giovanni Verga nei pressi dell'autosalone, che ha coinvolto una Fiat Idea ed un Furgone Renault Traffic.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del locale distaccamento di Paternò, che stanno mettendo in sicurezza i veicoli.

Bilancio di tre persone ferite, il conducente del furgone e due occupanti dell'autovettura. tra questi una bambina che hanno ricevuto le prime cure dalle due ambulanze che sono intervenuti sul luogo del sinistro, fortunatamente non avrebbero riportato gravi ferite.

Per la bambina di 4 anni si è reso necessario per ulteriori accertamenti il trasferimento all'ospedale di Nesima.

Per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica sono presenti i Carabinieri.

Al momento (ore 20.20) il traffico è bloccato per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto stradale.