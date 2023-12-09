95047

PATERNÒ. INCIDENTE IN VIA GOFFREDO MAMELI

09 dicembre 2023 13:58

09 dicembre 2023 13:58
Nella mattina di oggi a Paternò, precisamente intorno alle ore 10, si è verificato un incidente stradale in via Goffredo Mameli, all'incrocio con la via Venezia.

Il sinistro ha coinvolto una Fiat Panda e una Fiat Punto che per cause non note si sono scontrate.

Fortunatamente, secondo le informazioni disponibili, non si sono verificate gravi conseguenze per le persone coinvolte nel sinistro.

Tuttavia, entrambi i veicoli hanno riportato danni.

