PATERNÒ. INCIDENTE IN VIA GOFFREDO MAMELI

Nella mattina di oggi a Paternò, precisamente intorno alle ore 10, si è verificato un incidente stradale in via Goffredo Mameli, all'incrocio con la via Venezia.

Il sinistro ha coinvolto una Fiat Panda e una Fiat Punto che per cause non note si sono scontrate.

Fortunatamente, secondo le informazioni disponibili, non si sono verificate gravi conseguenze per le persone coinvolte nel sinistro.

Tuttavia, entrambi i veicoli hanno riportato danni.