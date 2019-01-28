PATERNO': INCIDENTE IN VIA LIBERTA', 3 FERITI
AGGIORNAMENTOI feriti sono 3, sono stati soccorsi e portati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.+++FLASH+++Incidente in Viale Libertà, nei pressi del pa...
AGGIORNAMENTO
I feriti sono 3, sono stati soccorsi e portati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.
+++FLASH+++
Incidente in Viale Libertà, nei pressi del passaggio a livello.
Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale presente sul posto, due autovetture una Nissan ed una Fiat si sono scontrate.
Secondo le primissime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell'autovetture.
Sul posto una ambulanza ed i Carabinieri di Paternò.
Al momento strada chiusa per consentire i rilievi
IN AGGIORNAMENTO