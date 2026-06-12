Paternò, incidente in via Marco Polo: coinvolte due auto, soccorsi sul posto

Scontro tra due auto in via Marco Polo. Un aggiornamento

PATERNÒ – Incidente stradale nella mattinata di oggi lungo via Marco Polo, a Paternò. Per cause ancora in corso di accertamento, una Mercedes e una Lancia Musa si sono scontrate lungo l'arteria cittadina, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per prestare assistenza alle persone coinvolte nel sinistro. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Secondo le prime informazioni disponibili, non si registrerebbero feriti gravi. L'incidente ha comunque provocato rallentamenti alla circolazione per il tempo necessario alle operazioni di soccorso, ai rilievi e alla messa in sicurezza dell'area.

Resta ancora da chiarire la dinamica dello scontro, attualmente al vaglio della Polizia Locale.

Articolo in aggiornamento.