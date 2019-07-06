PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA MONGIBELLO, UN FERITO
FLASHUn incidente si è verificato, poco fa, intorno le ore 12.00 in via Mongibello la strada che collega con Ragalna nei pressi dell'incrocio con la sp4/11.Ad essere coinvolte due autovetture una Fiat...
FLASH
Un incidente si è verificato, poco fa, intorno le ore 12.00 in via Mongibello la strada che collega con Ragalna nei pressi dell'incrocio con la sp4/11.
Ad essere coinvolte due autovetture una Fiat 600 ed una Matiz, che per causa in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale di Paternò si sono scontrate.
Sul posto pure un ambulanza del 118, per soccorrere la conducente della 600 e immediatamente trasportata al Pronto Soccorso per ulteriore acceleramenti.
Leggeri rallentamenti si sono verificati in entrambi i sensi di marcia.
IN AGGIORNAMENTO