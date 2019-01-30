+++FLASH+++Incidente, secondo le prime informazioni autonomo, si è verificato, attorno alle 06.30 in via Nazario SauroUn autovettura una Ford, mentre percorreva via N. Sauro, in pieno centro, probabil...

Incidente, secondo le prime informazioni autonomo, si è verificato, attorno alle 06.30 in via Nazario Sauro

Un autovettura una Ford, mentre percorreva via N. Sauro, in pieno centro, probabilmente dopo aver sbandato, è balzata sul marciapiede e si è schiantata contro un muro, divelto un tubo di un palazzo e parte del marmo della facciata.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuna grave conseguenza per il conducente dell'auto, notevoli, invece, i danni all'autovettura.

Sul posto ambulanza ed i Carabinieri.

PATERNO': INCIDENTE IN VIA NAZARIO SAURO, AUTO FINISCE CONTRO IL MURO

