PATERNO': INCIDENTE IN VIA NAZARIO SAURO, AUTO FINISCE CONTRO IL MURO
Incidente, secondo le prime informazioni autonomo, si è verificato, attorno alle 06.30 in via Nazario Sauro
Un autovettura una Ford, mentre percorreva via N. Sauro, in pieno centro, probabilmente dopo aver sbandato, è balzata sul marciapiede e si è schiantata contro un muro, divelto un tubo di un palazzo e parte del marmo della facciata.
Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuna grave conseguenza per il conducente dell'auto, notevoli, invece, i danni all'autovettura.
Sul posto ambulanza ed i Carabinieri.
