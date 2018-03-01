PATERNO': Incidente in via Sardegna tra auto e scooter
PATERNO': Incidente in via Sardegna
A cura di Redazione
01 marzo 2018 19:53
Incidente, poco prima delle ore 19, tra via Sardegna e via Cirenaica a Paternò.
Da una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto tra un'auto ed uno scooter, per cause ancora sconosciute.
Ad avere la peggio una ragazza che era sopra lo scooter, che è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari, forse qualche frattura per la giovane, anche se le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni.
Sul posto anche una pattuglia della locale Polizia municipale.
IN AGGIORNAMENTO