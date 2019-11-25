PATERNO': INCIDENTE IN VIA SCALA VECCHIA

Lieve incidente, stasera intorno alle 19,15, in via Scala Vecchia a Paternò.Una Nissan Primera, ha investito un pedone, mentre camminava con la figlia. L'impatto, fortunatamente molto lieve, è stato c...

Lieve incidente, stasera intorno alle 19,15, in via Scala Vecchia a Paternò.

Una Nissan Primera, ha investito un pedone, mentre camminava con la figlia. L'impatto, fortunatamente molto lieve, è stato con l'uomo, che cadendo, o forse anche per proteggere la figlia, nella caduta ha tirato a terra anche la ragazza, che alla fine ha subito dei lievi traumi.

Subito soccorsa dall'ambulanza del 118, è stata portata per controlli nel locale ospedale. La bassa velocità della vettura, ha impedito che l'incidente fosse grave.

Sul posto anche gli uomini della Polizia municipale e una pattuglia dei carabinieri.