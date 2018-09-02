PATERNO': INCIDENTE IN VIA VITTORIO EMANUELE, FERITI
A cura di Redazione
02 settembre 2018 21:26
FLASH
Incidente pochi minuti fa in via Vittorio Emanuele, nei pressi del rifornimento
Secondo una primissima informazioni un autovettura ha investito due persone, sul posto autoambulanze del 118 ed i Carabinieri.
IN AGGIORNAMENTO