PATERNO': INCIDENTE IN VIA VITTORIO EMANUELE, FERITI

02 settembre 2018 21:26
FLASH

Incidente pochi minuti fa in via Vittorio Emanuele, nei pressi del rifornimento

Secondo una primissima informazioni un autovettura ha investito due persone, sul posto autoambulanze del 118 ed i Carabinieri.

IN AGGIORNAMENTO

