PATERNO': INCIDENTE IN VIALE DEI PLATANI

31 ottobre 2017 15:59
Incidente, oggi intorno le ore 15.30 in Viale dei Platani a Paternò.

Per cause in via d accertamento da parte della Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi del caso, una Fiat 500, all'altezza del supermercato famila, si è capovolta finendo su un lato.

Da una prima ricostruzione, sulla vettura viaggiavano la mamma e una bimba, che fortunatamente sono rimaste illese,

IN AGGIORNAMENTO

