PATERNO': INCIDENTE IN VIALE DEI PLATANI, FERITA DONNA

Incidente questa sera intorno alle ore 2100 in Viale dei Platani a Paternò.

Per cause non ancora note, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto una Volkswagen Polo ed una Peugeot 206, quest'ultima a causa dello scontro, ha effettuato un testacoda finendo la sua corsa nel senso contrario a quello di marcia.

Ferita e trasferita all'ospedale per le necessarie cure una donna che si trovava all'interno della Peugeot. Al momento non si conosce l'entità delle ferite riportate dalla donna.

I carabinieri della locale stazione sono intervenuti per effettuare i rilievi e stabilire la dinamica dello scontro.

Il traffico, nel tratto di strada interessato dall'incidente, sta subendo rallentamenti.