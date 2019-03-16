95047

PATERNO': INCIDENTE IN ZONA SAN MARCO

16 marzo 2019 18:48
Incidente autonomo, poco dopo le 17,30, in zona San Marco a Paternò.

Un 28 enne, alla guida di una Renault Modus, ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro il muro.

Per fortuna l'urto non ha provocato conseguenze per il guidatore, se non un grosso spavento e danni alla vettura.

Sul posto una pattuglia della Polizia municipale di Paternò.

Nel luogo dell'incidente, la strada era scivolosa a causa di presenza di acqua che scorreva dai bordi stradali.

Non si esclude che a causare l'incidente possa essere stata proprio questo.Rilievi sono in corso da parte della Polizia municipale.

