PATERNO': INCIDENTE IN ZONA SAN MARCO
Incidente autonomo, poco dopo le 17,30, in zona San Marco a Paternò.
Un 28 enne, alla guida di una Renault Modus, ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro il muro.
Per fortuna l'urto non ha provocato conseguenze per il guidatore, se non un grosso spavento e danni alla vettura.
Sul posto una pattuglia della Polizia municipale di Paternò.
Nel luogo dell'incidente, la strada era scivolosa a causa di presenza di acqua che scorreva dai bordi stradali.
Non si esclude che a causare l'incidente possa essere stata proprio questo.Rilievi sono in corso da parte della Polizia municipale.