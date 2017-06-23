95047

PATERNO' INCIDENTE INCROCIO VIA C.RENNA VIA BELLINI

Violento impatto frontale fra due veicoli intorno alle ore 16.00 all'incrocio di via Canonico Renna con via Bellini, per una probabile mancata precedenza, a scontrarsi una Fiat Multipla ed una Lancia...

23 giugno 2017 17:14
Violento impatto frontale fra due veicoli intorno alle ore 16.00 all'incrocio di via Canonico Renna con via Bellini, per una probabile mancata precedenza, a scontrarsi una Fiat Multipla ed una Lancia Ypsilon

Sono cinque i feriti totali, tre dei quali sono stati portati in ambulanza all'ospedale di Paternò. Si tratta di due donne, e una bambina di sette anni, tutt'e tre trasferite in ospedale  in condizioni non gravi.

Sul posto ambulanze del 118  e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi

IN AGGIORNAMENTO

