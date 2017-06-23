PATERNO' INCIDENTE INCROCIO VIA C.RENNA VIA BELLINI
A cura di Redazione
23 giugno 2017 17:14
Violento impatto frontale fra due veicoli intorno alle ore 16.00 all'incrocio di via Canonico Renna con via Bellini, per una probabile mancata precedenza, a scontrarsi una Fiat Multipla ed una Lancia Ypsilon
Sono cinque i feriti totali, tre dei quali sono stati portati in ambulanza all'ospedale di Paternò. Si tratta di due donne, e una bambina di sette anni, tutt'e tre trasferite in ospedale in condizioni non gravi.
Sul posto ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi
IN AGGIORNAMENTO
