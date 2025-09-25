PATERNO’ – Incidente misterioso a Tre Fontane: auto fuori strada, conducente si allontana a piedi

PATERNO’ – Misterioso incidente nella mattinata di ieri, 24 settembre 2025, in contrada Tre Fontane, alla periferia di Paternò. A finire fuori strada è stata una station wagon di colore chiaro con tar...

PATERNO’ – Misterioso incidente nella mattinata di ieri, 24 settembre 2025, in contrada Tre Fontane, alla periferia di Paternò. A finire fuori strada è stata una station wagon di colore chiaro con targa estera.

Secondo le informazioni in nostro possesso, il mezzo avrebbe perso aderenza sull’asfalto – reso probabilmente viscido dalla pioggia caduta poco prima – girando su se stesso e terminando la corsa fuori dalla carreggiata.

L’impatto ha provocato seri danni alla parte anteriore dell’auto, con uno pneumatico completamente esploso.

Il conducente, un uomo di nazionalità straniera – con ogni probabilità rumena, vista l’immatricolazione del veicolo – si sarebbe allontanato a piedi subito dopo l’incidente, dirigendosi verso la zona circostante.

La presenza della vettura gravemente danneggiata ha destato curiosità e preoccupazione tra i residenti della contrada, che hanno notato l’auto ferma sul ciglio della strada.

Al momento non risultano altri mezzi coinvolti né persone ferite. La dinamica dell’accaduto resta da chiarire ed è al vaglio delle autorità competenti.