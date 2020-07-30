PATERNO': INCIDENTE NEI PRESSI DELLO STADIO QUESTA MATTINA
Un incidente stradale con due auto coinvolte, si e verificato nella tarda mattinata di oggi nei pressi del parcheggio dello stadio "Falcone-Borsellino".Ad essere coinvolte due auto, una delle quali, u...
A cura di Redazione
30 luglio 2020 20:48
Un incidente stradale con due auto coinvolte, si e verificato nella tarda mattinata di oggi nei pressi del parcheggio dello stadio "Falcone-Borsellino".
Ad essere coinvolte due auto, una delle quali, una Fiat Punto a causa del violento impatto , è andata a sbattere violentemente contro il muro di recinzione del parcheggio rimanendo incastrata nella recinzione.
Per fortuna secondo le informazioni in nostro possesso nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli.
