PATERNO': INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO SCALILLI
A cura di Redazione
13 luglio 2018 17:04
FLASH
Incidente pochi minuti fa, sulla strada stradale 284, nei pressi dello svincolo Scalilli.
L'incidente secondo le prime informazioni ha coinvolto più autovetture.
Sul posto presenti ambulanze del 118, la Polizia stradale, carabinieri ed il personale dell'Anas
Forti rallentamenti si registrano sul traffico in entrambi le direzioni
IN AGGIORNAMENTO
