PATERNO': INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO SCALILLI

Incidente pochi minuti fa, sulla strada stradale 284, nei pressi dello svincolo Scalilli.L'incidente secondo le prime informazioni ha coinvolto più autovetture.Sul posto presenti ambulanze del 11...

13 luglio 2018 17:04
FLASH

Incidente pochi minuti fa, sulla strada stradale 284, nei pressi dello svincolo Scalilli.

L'incidente secondo le prime informazioni ha coinvolto più autovetture.

Sul posto presenti ambulanze del 118, la Polizia stradale, carabinieri  ed il personale dell'Anas

Forti rallentamenti si registrano sul traffico in entrambi le direzioni

IN AGGIORNAMENTO

