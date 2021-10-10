95047

PATERNO: INCIDENTE NELLA NOTTE IN VIA CIRCUMVALLAZIONE , FERITI

Un grave incidente si è verificato questa notte 10 ottobre 2021 a Paternò in via Circumvallazione nei pressi della piazza Carlo Alberto.Ad essere coinvolti due Smart che per cause al vaglio dell'autor...

A cura di Redazione Redazione
10 ottobre 2021 11:32
PATERNO: INCIDENTE NELLA NOTTE IN VIA CIRCUMVALLAZIONE , FERITI -
Cronaca
Condividi

Un grave incidente si è verificato questa notte 10 ottobre 2021 a Paternò in via Circumvallazione nei pressi della piazza Carlo Alberto.

Ad essere coinvolti due Smart che per cause al vaglio dell'autorità si sono scontrati, violento è stato l'impatto da far esplodere gli airbag nei veicoli.

Si registrano dei feriti che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sul posto per tutti gli accertamenti del sinistro e stabilire l'esatta dinamica sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047