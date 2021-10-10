PATERNO: INCIDENTE NELLA NOTTE IN VIA CIRCUMVALLAZIONE , FERITI
Un grave incidente si è verificato questa notte 10 ottobre 2021 a Paternò in via Circumvallazione nei pressi della piazza Carlo Alberto.Ad essere coinvolti due Smart che per cause al vaglio dell'autor...
Un grave incidente si è verificato questa notte 10 ottobre 2021 a Paternò in via Circumvallazione nei pressi della piazza Carlo Alberto.
Ad essere coinvolti due Smart che per cause al vaglio dell'autorità si sono scontrati, violento è stato l'impatto da far esplodere gli airbag nei veicoli.
Si registrano dei feriti che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso.
Sul posto per tutti gli accertamenti del sinistro e stabilire l'esatta dinamica sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO