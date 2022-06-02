95047

PATERNO': INCIDENTE NELLA NOTTE IN VIA EMANUELE BELLIA

Incidente questa notte intorno alle ore 03 in via Emanuele Bellia nei pressi con l'incrocio con la via Tenente Cunsolo a Paternò.Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli, una Fiat Idea ed una F...

A cura di Redazione Redazione
02 giugno 2022 13:31
PATERNO': INCIDENTE NELLA NOTTE IN VIA EMANUELE BELLIA -
Cronaca
Condividi

Incidente questa notte intorno alle ore 03 in via Emanuele Bellia nei pressi con l'incrocio con la via Tenente Cunsolo a Paternò.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli, una Fiat Idea ed una Ford Puma che per cause al momento non note si sono scontrate.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure ai feriti , per fortuna non avrebbero riportato gravi feriti , per una  di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti e le cure del caso, per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047