PATERNO': INCIDENTE NELLA NOTTE IN VIA EMANUELE BELLIA

Incidente questa notte intorno alle ore 03 in via Emanuele Bellia nei pressi con l'incrocio con la via Tenente Cunsolo a Paternò.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli, una Fiat Idea ed una Ford Puma che per cause al momento non note si sono scontrate.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure ai feriti , per fortuna non avrebbero riportato gravi feriti , per una di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti e le cure del caso, per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione.