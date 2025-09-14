PATERNÒ – Incidente nella notte nei pressi del ponte di San Marco, un ferito

PATERNÒ – Poco dopo la mezzanotte di oggi, domenica 14 settembre 2025, si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale 137i, nei pressi del cosiddetto “ponte” di San Marco.Secondo una p...

PATERNÒ – Poco dopo la mezzanotte di oggi, domenica 14 settembre 2025, si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale 137i, nei pressi del cosiddetto “ponte” di San Marco.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il muretto che delimita la carreggiata. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure al guidatore. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione: l’uomo non avrebbe riportato gravi ferite.

L’impatto è stato comunque violento e ha causato notevoli danni alla parte anteriore del veicolo. Il conducente, sotto shock, è stato accompagnato per ulteriori accertamenti sanitari.