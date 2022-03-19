PATERNO': INCIDENTE NELLA NOTTE NELLA ROTONDA DI VIA VITTORIO EMANUELE, UN FERITO
Incidente stradale autonomo nella notte nei pressi della rotonda della via Vittorio Emanuele con il Corso Italia.Una Fiat 500 probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla persistente pioggia...
Incidente stradale autonomo nella notte nei pressi della rotonda della via Vittorio Emanuele con il Corso Italia.
Una Fiat 500 probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla persistente pioggia che è caduta nelle ultime ore, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il muretto che costeggia la carreggiata.
Il conducente dell’auto è rimasto ferito , immediatamente soccorso è stato trasferito all'ospedale per le cure del caso.
Secondo le informazioni non avrebbe riportato grave ferite
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del veicolo