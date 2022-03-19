95047

PATERNO': INCIDENTE NELLA NOTTE NELLA ROTONDA DI VIA VITTORIO EMANUELE, UN FERITO

Incidente stradale autonomo nella notte  nei pressi della rotonda della via Vittorio Emanuele con il Corso Italia.Una Fiat 500 probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla persistente pioggia...

A cura di Redazione Redazione
19 marzo 2022 09:13
PATERNO': INCIDENTE NELLA NOTTE NELLA ROTONDA DI VIA VITTORIO EMANUELE, UN FERITO -
Cronaca
Condividi

Incidente stradale autonomo nella notte  nei pressi della rotonda della via Vittorio Emanuele con il Corso Italia.

Una Fiat 500 probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla persistente pioggia che è caduta nelle ultime ore, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il muretto che costeggia la carreggiata.

Il conducente dell’auto è rimasto ferito , immediatamente soccorso è stato trasferito all'ospedale per le cure del caso.

Secondo le informazioni non avrebbe riportato grave ferite

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del veicolo

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047