PATERNO’: INCIDENTE ROTONDA CORSO ITALIA – VIA VITTORIO EMANUELE

A cura di Redazione Redazione
03 gennaio 2022 13:16
News
Incidente per fortuna senza gravi conseguenze per le persone intorno alle ore 12.30 di oggi 03 Gennaio 2022.

Il sinistro si è verificato nei pressi della rotonda del Corso Italia con la via Vittorio Emanuele, per cause da accertare una Renault Clio ed un camion sono entrati in collisione.

La vettura è rimasta ‘stretta’ dal lato conducente.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il conducente della macchina.

Il traffico sta subendo  rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro, sul posto la Polizia Municipale per eseguire i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

